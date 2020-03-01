2020-03-01T10:18:22+03:00
Происшествия

В Туле на трассе М-2 "Крым" столкнулись две легковушки: пострадали четверо

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Вечером 29 февраля на 171 км трассы М-2 "Крым" произошло ДТП. Рядом с поворотом на Барсуки столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ-2109" и "Kia Spectra".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

Имеются пострадавшие. По предварительным данным, 4 человека - водители и пассажиры автомобилей.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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