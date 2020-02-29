2020-02-29T20:01:31+03:00
Общество

Тульская Госавтоинспекция предупредила о возможном осложнении дорожной обстановки из-за снегопада

Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров и торможений
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий и возможном осложнении дорожно-транспортной обстановки.

Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Во избежание ДТП в условиях снегопада стоит строго соблюдать скоростной режим.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют "неопытным водителям" воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Кроме того, экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, телефон дежурной части: 32-32-54 или 32-32-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тульская Госавтоинспекция предупредила о возможном осложнении дорожной обстановки из-за снегопада
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