Масленица 2020 в Комсомольском парке Тулы: праздничные мероприятия
Эстрада
Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 14.00-15.00
Народный вокальный коллектив «Журавушка» 15.00-16.00
Эстрадный концерт 16.00 -17.00
Народный ансамбль «Гармошечка» 17.00-18.00
Fire show и сжигание чучела зимы 18.00
Центральная часть
Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00
Ярмарка мастеров 14.00-18.00
Детский городок
Анимационные игры 14.00-16.00
Входная группа Традиционные русские игры 14.00-16.00
Эстрада
Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 14.00-15.00
Народный вокальный коллектив «Журавушка» 15.00-16.00
Эстрадный концерт 16.00 -17.00
Народный ансамбль «Гармошечка» 17.00-18.00
Fire show и сжигание чучела зимы 18.00
Центральная часть
Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00
Ярмарка мастеров 14.00-18.00
Детский городок
Анимационные игры 14.00-16.00
Входная группа
Традиционные русские игры 14.00-16.00
ИСТОЧНИК KP.RU