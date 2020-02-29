2020-02-29T18:39:10+03:00
Звезды

Масленица 2020 в Комсомольском парке Тулы: праздничные мероприятия

Публикуем подробную афишу
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Эстрада

Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 14.00-15.00

Народный вокальный коллектив «Журавушка» 15.00-16.00

Эстрадный концерт 16.00 -17.00

Народный ансамбль «Гармошечка» 17.00-18.00

Fire show и сжигание чучела зимы 18.00

Центральная часть

Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00

Ярмарка мастеров 14.00-18.00

Детский городок

Анимационные игры 14.00-16.00

Входная группа Традиционные русские игры 14.00-16.00

Эстрада

Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 14.00-15.00

Народный вокальный коллектив «Журавушка» 15.00-16.00

Эстрадный концерт 16.00 -17.00

Народный ансамбль «Гармошечка» 17.00-18.00

Fire show и сжигание чучела зимы 18.00

Центральная часть

Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00

Ярмарка мастеров 14.00-18.00

Детский городок

Анимационные игры 14.00-16.00

Входная группа

Традиционные русские игры 14.00-16.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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