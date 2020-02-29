В Тульской области снимут полнометражный художественный фильм
В главной роли может сняться народный артист России Юрия Назарова
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В Тульской области снимут полнометражный художественный фильм о войне по мотивам романа Юрия Савинова «Темные грозы». Картина получила название «Кавалер».
Планируется, что в главной роли снимется народного артиста России Юрия Назарова.
В съемках фильма примут участие не только профессиональные актеры, но и дети – участники театральной студии при киностудии имени Горького. В эпизодах примут участие юные туляки.
ИСТОЧНИК KP.RU