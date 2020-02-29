2020-02-29T15:08:06+03:00
Звезды

Масленица 2020 в Туле: мероприятия в ЦПКиО им. П.П.Белоусова

Публикуем подробную афишу
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Эстрада

Конкурсно–концертная программа «Гуляй, Масленица!»

14.00-14.20 - Детский развлекательный блок

14.20-15.10 - Вокальная группа «Тоника»

15.10-15.30 - Барабанное шоу

15.30-17.10 - Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»

17.10-17.30 - Силовое шоу

17.30-18.15 - Вокальный коллектив «Русский стиль»

18.15 -19.15 - Дуэт Ольги и Евгения Поляковых

19.15 -20.00 - Московский Казачий Хор

20.00 - Fire show

Фонтанная площадь

20.10 - Сжигание чучела зимы, салют

12.00-20.00 - Ярмарка тульских мастеров

14.00-16.00 - «Битва блинопеков»

14.00-17.00 - Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно – русские игры)

12.00-20.00 - Акция «КостерОК»

Детский городок

12.00-17.00 - Программа «Масленичное солнышко»

Площадка у здания администрации

14.00-16.00 - Работа ростовых кукол

Центральная аллея

14.00-16.00 - «Матрешкин парк».

Выступление фольклорных коллективов

Большой круг

Интерактивная площадка «Масленичные потешки» Big зоны

14.00-18.00 Историческая реконструкция с русскими забавами

Комната истории

14.00-17.00 - Выставка тряпичных кукол. Интерактивная программа

ИСТОЧНИК KP.RU

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