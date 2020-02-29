Масленица 2020 в Туле: мероприятия в ЦПКиО им. П.П.Белоусова
Эстрада
Конкурсно–концертная программа «Гуляй, Масленица!»
14.00-14.20 - Детский развлекательный блок
14.20-15.10 - Вокальная группа «Тоника»
15.10-15.30 - Барабанное шоу
15.30-17.10 - Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»
17.10-17.30 - Силовое шоу
17.30-18.15 - Вокальный коллектив «Русский стиль»
18.15 -19.15 - Дуэт Ольги и Евгения Поляковых
19.15 -20.00 - Московский Казачий Хор
20.00 - Fire show
Фонтанная площадь
20.10 - Сжигание чучела зимы, салют
12.00-20.00 - Ярмарка тульских мастеров
14.00-16.00 - «Битва блинопеков»
14.00-17.00 - Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно – русские игры)
12.00-20.00 - Акция «КостерОК»
Детский городок
12.00-17.00 - Программа «Масленичное солнышко»
Площадка у здания администрации
14.00-16.00 - Работа ростовых кукол
Центральная аллея
14.00-16.00 - «Матрешкин парк».
Выступление фольклорных коллективов
Большой круг
Интерактивная площадка «Масленичные потешки» Big зоны
14.00-18.00 Историческая реконструкция с русскими забавами
Комната истории
14.00-17.00 - Выставка тряпичных кукол. Интерактивная программа
ИСТОЧНИК KP.RU