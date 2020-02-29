2020-02-29T15:01:54+03:00
Общество

В Туле обсудили организацию трудозанятости осужденных в колониях

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Фото: УФСИН России по Тульской областиФото: УФСИН России по Тульской области
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В Туле обсудили организацию трудозанятости осужденных в исправительных учреждениях региона, их профессиональное обучение и успешную ресоциализацию после освобождения, благодаря приобретенным трудовым навыкам. Тему подняли на межведомственном совещании с участием представителей промышленности Тульской области на базе УФСИН России по Тульской области.

Участники совещания также посетили исправительную колонию №2 и познакомились на примере этого учреждения с возможностями промышленного сектора УИС. Гости побывали на производстве продуктов питания: отведали свежего хлеба, произведенного в пекарне учреждения. Затем участники совещания посетили ряд цехов, в которых налажено производство и осмотрели свободные производственные площадки

ИСТОЧНИК KP.RU

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