В Туле экс-начальница дежурной части ОП «Центральный» отправится под суд

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:41:08+03:00

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Бывшая начальница дежурной части ОП «Центральный» УМВД России по г. Туле и ее супруг отправятся под суд. Следственными органами СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Их обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, супруги за 230 000 рублей предложили водителю автобуса уладить вопрос с отказом в возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Авария со смертельным исходом по вине последнего произошла в декабре 2019 года. При этом на деле супруги ничего не собирались делать.

30 декабря 2019 года при передаче части оговоренной суммы - 141 500 рублей - женщину и ее супруга задержали сотрудники ОРЧ СБ УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU