Жительницу Тульской области, избившую четырехмесячного сына, заключили под стражу
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Жительницу Чернского района, избившую четырехмесячного сына, заключили под стражу. Вину в инкриминируемом деянии она признала полностью. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
Напомним, ночью 23 февраля жительница Чернского района несколько раз ударила кулаком в голову своего 4-месячного сына. Полученные мальчиком травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Ребенок госпитализирован. Ему оказывают помощь медики.
ИСТОЧНИК KP.RU