Жительницу Тульской области, избившую четырехмесячного сына, заключили под стражу

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:54:49+03:00

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Жительницу Чернского района, избившую четырехмесячного сына, заключили под стражу. Вину в инкриминируемом деянии она признала полностью. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, ночью 23 февраля жительница Чернского района несколько раз ударила кулаком в голову своего 4-месячного сына. Полученные мальчиком травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ребенок госпитализирован. Ему оказывают помощь медики.

ИСТОЧНИК KP.RU