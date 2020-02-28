28 Февр. 2020 2020-02-28T16:59:49+03:00

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В 2019 году Тульская область приняла 1 млн туристов. Об этом говорили в ходе совещания по развитию туризма в ЦФО.

Еще больший приток туристов в регион ожидают в 2020 году. Тульскую область ждет большое событие - празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина выразила уверенность в том, что такие крупные событийные мероприятия позволяют Тульской области укрепляться как туристическому направлению на карте страны.

ИСТОЧНИК KP.RU