Тула встретила красавиц из всех Воздушно-десантных войск страны

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:41:21+03:00

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В Туле проходит конкурс красоты "Краса ВДВ-2020". В нем принимают участие 12 девушек со всей России. Это военнослужащие, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

Фото: Алексей ФОКИН

Девушки уже показывали навыки владения штатным оружием и разборки и сборки автомата Калашникова АК-74М. Им предстоят и другие испытания.

Имя победительницы объявят 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU