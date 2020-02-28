Тула встретила красавиц из всех Воздушно-десантных войск страны
В Туле проходит конкурс красоты "Краса ВДВ-2020". В нем принимают участие 12 девушек со всей России. Это военнослужащие, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).
Фото: Алексей ФОКИН
Девушки уже показывали навыки владения штатным оружием и разборки и сборки автомата Калашникова АК-74М. Им предстоят и другие испытания.
Имя победительницы объявят 6 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU