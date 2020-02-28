2020-02-28T15:20:01+03:00
Общество

В Туле прошла образовательная программа «Бизнес-старт»

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Фото: ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоФото: ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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С 18 по 27 февраля в Туле состоялась бесплатная двухнедельная образовательная программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт»

Открытые лекции в «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого провели успешные предприниматели-практики: Алексей Четвергоф, Константин Зубарев, Руслан Баликов и Вячеслав Семенчук.

Образовательная программа была посвящена созданию и развитию собственного бизнеса и собрала более 120 заинтересованных участников.

Спикеры рассказали слушателям, где и как искать первую бизнес-идею, с чего начать выбор ниши, что такое маркетинг и упаковка, как провести анализ конкурентов и выстроить воронку продаж, основные технологии продаж и техники работы с возражениями, где найти и инвестора и как презентовать ему свой проект.

Теперь участников «Бизнес-старта» ожидает торжественное вручение сертификатов о прохождении обучения Школы бизнеса и памятные призы.

Организатором выступил Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

*Организован в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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