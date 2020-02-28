В Воловском районе остались без воды более 3,5 тысяч человек

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:22:10+03:00

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28 февраля в поселке Волово остались без водоснабжения более 700 жилых домов разной этажности с общим числом жителей более 3 500 человек. Причиной стал порыв водовода диаметром 350 мм. Теплоснабжение не нарушено.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Ситуацию контролирует ГУ МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU