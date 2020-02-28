В Тульской области откажутся от вторых смен в школах
В Тульской области откажутся от вторых смен в школах. Сейчас в регионе учатся в 2 смены в 10 учреждениях.
Для того чтобы разгрузить переполненные классы, будут строить новые школы. В 2019 году завершено строительство учебного корпуса на 100 мест в Центре образования №4 г. Тулы.
В 2020 году планируется завершить начатое строительство школы на 600 мест в ЖК «Времена года»;
– начать строительство школы на 400 мест в Донском;
– подготовить документы для начала строительства школы на 1 000 мест в Туле (строительство планируется в 2021–2022 годах).
– отремонтировать здание вечерней школы в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU