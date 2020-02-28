2020-02-28T12:23:00+03:00
Общество

В Тульской области откажутся от вторых смен в школах

В 2020 году планируется завершить начатое строительство школы на 600 мест
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области откажутся от вторых смен в школах. Сейчас в регионе учатся в 2 смены в 10 учреждениях.

Для того чтобы разгрузить переполненные классы, будут строить новые школы. В 2019 году завершено строительство учебного корпуса на 100 мест в Центре образования №4 г. Тулы.

В 2020 году планируется завершить начатое строительство школы на 600 мест в ЖК «Времена года»;

– начать строительство школы на 400 мест в Донском;

– подготовить документы для начала строительства школы на 1 000 мест в Туле (строительство планируется в 2021–2022 годах).

– отремонтировать здание вечерней школы в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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