Тульская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:29:00+03:00

Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления людей

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С 28 февраля по 1 марта сотрудники тульской Госавтоинспекции перешли на усиленный вариант несения службы. Увеличена плотность нарядов ДПС и задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД.

Рейды будут проходить рядом с местами массового скопления людей. Особое внимание уделят управлению автомобилями в состоянии опьянения, выездам на встречную полосу, нарушениям правил перевозки детей.

Туляков призывают неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU