В Тульской области дети повредили арт-объект «Голубь мира»

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:47:26+03:00

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В Донском в сквере Победы дети повредили арт-объект «Голубь мира». Сообщения об этом инцинденте разлетелись по соцсетям 27 февраля.

Полицейские установили личности детей. Это мальчики 9 и 10 лет. В настоящее время на родителей детей составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU