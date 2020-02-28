В первый день весны «Арсенал» проведет первую официальную игру весенней части чемпионата

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:26:41+03:00

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Соперник канонирам для разминки после сборов достался не самый сильный - «Сочи» сегодня идет в зоне вылета. Однако именно этот факт может сыграть злую шутку — совершенно очевидно, что клуб приложит максимум усилий, чтобы остаться в Премьер-лите и будет биться до последнего в каждой оставшейся игре сезона.

Более того, за время отдыха в «Сочи» пришел новый тренер - бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов. Плюс команда усилилась на правах аренды скандально известным «зенитчиком» Кокориным и 34-летним французом Адилем Рами на позиции защитника. Вместе с тем, команду покинул Кудряшов.

По заверениям же тренерского штаба «Арсенала» наша сборная сейчас в оптимальном составе и способна на многое.

ИСТОЧНИК KP.RU