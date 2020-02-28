Профессиональные структуры займутся охраной всех учреждений Тулы

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:17:39+03:00

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Профессиональные структуры постепенно займутся охраной всех учреждений Тулы. Об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии в администрации города.

- С этим вопросом не нужно затягивать. В охранных учреждениях работают специально обученные люди, которые знают свою работу, - подчеркнул глава городской администрации Дмитрий Миляев. - А нам, прежде всего, необходимо обеспечить безопасность туляков.

Также на заседании обсудили меры, направленные на противодействие экстремизму на территории Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU