В Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
ФОК «Возрождение» строили с августа 2019 года
В Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплексФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
Как сообщил директор спорткомплекса Валерий Викторов, здесь полностью укомплектован тренерский штат, проводятся занятия по футболу, волейболу, художественной гимнастике, работают группы здоровья для пожилых людей.
Предполагается, что на базе ФОКа будет создан районный центр сдачи нормативов ГТО.
ИСТОЧНИК KP.RU