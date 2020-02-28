2020-02-28T10:13:06+03:00
Общество

В Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

ФОК «Возрождение» строили с августа 2019 года
Игорь КОПЫТОВ
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В Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплексВ Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплексФото: материалы пресс-служб
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Как сообщил директор спорткомплекса Валерий Викторов, здесь полностью укомплектован тренерский штат, проводятся занятия по футболу, волейболу, художественной гимнастике, работают группы здоровья для пожилых людей.

Предполагается, что на базе ФОКа будет создан районный центр сдачи нормативов ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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