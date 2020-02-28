Баскетболисты тульского «Арсенала» выиграли у «Тамбова»
В первом домашнем матче третьего тура турнира за первые-шестые места второго дивизиона Суперлиги туляки победили со счетом 77:65
Баскетболисты тульского «Арсенала» выиграли у «Тамбова»Фото: соцсети
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«Арсенал» повел в первой четверти - 15:12, но потом обидно уступил во второй - 22:25. Собравшись, наши парни уверенно провели третью четверть - 22:12 - и красиво финишироваали -18:16.
Самым результативным в составе канониров стал Дмитрий Рытенко, набравший 19 очков.
ИСТОЧНИК KP.RU