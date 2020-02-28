Баскетболисты тульского «Арсенала» выиграли у «Тамбова»

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:59:41+03:00

В первом домашнем матче третьего тура турнира за первые-шестые места второго дивизиона Суперлиги туляки победили со счетом 77:65

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«Арсенал» повел в первой четверти - 15:12, но потом обидно уступил во второй - 22:25. Собравшись, наши парни уверенно провели третью четверть - 22:12 - и красиво финишироваали -18:16.

Самым результативным в составе канониров стал Дмитрий Рытенко, набравший 19 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU