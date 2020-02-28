2020-02-28T09:59:41+03:00
Спорт

Баскетболисты тульского «Арсенала» выиграли у «Тамбова»

В первом домашнем матче третьего тура турнира за первые-шестые места второго дивизиона Суперлиги туляки победили со счетом 77:65
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Баскетболисты тульского «Арсенала» выиграли у «Тамбова»Баскетболисты тульского «Арсенала» выиграли у «Тамбова»Фото: соцсети
Изменить размер текста:

«Арсенал» повел в первой четверти - 15:12, но потом обидно уступил во второй - 22:25. Собравшись, наши парни уверенно провели третью четверть - 22:12 - и красиво финишироваали -18:16.

Самым результативным в составе канониров стал Дмитрий Рытенко, набравший 19 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Профессиональные структуры займутся охраной всех учреждений Тулы
В Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Тулячка Кристина Хорошева стала чемпионкой России
Баскетболисты тульского «Арсенала» выиграли у «Тамбова»
Жительница Тульской области избила четырехмесячного сына
В Туле на ул. Фучика горела квартира: есть пострадавший
Погода в Туле 28 февраля: облачно и + 3 градуса
В Туле полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика
СМИ: В администрации Новомосковска прошли обыски
Анна Анохина возглавила аппарат Тульской областной Думы
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В ДТП с фурой под Тулой погиб водтель легковушки
В Тульской области директора техникума подозревают в коммерческом подкупе
На Тульскую области опустится густой туман
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В тульском Мясново нашли тело молодого человека
Тульская бегунья Кристина Хорошева завоевала серебро зимнего чемпионата России
В Туле, на Косой Горе, прошел третий лыжный марафон
Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в «Финал четырех» Евразийской лиги
В Туле отремонтируют улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной
В Кимовске на базе ФОКа появится центр сдачи ГТО
Тулячка Екатерина Реньжина стала бронзовым призером на зимнем чемпионате России по легкой атлетике