Жительница Тульской области избила четырехмесячного сына
Ребенок госпитализирован
Фото: Алексей ФОКИН
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Ночью 23 февраля жительница Чернского района несколько раз ударила кулаком в голову своего 4-месячного сына. Полученные мальчиком травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Ребенок госпитализирован. Ему оказывают помощь медики.
Следственными органами СК РФ по Тульской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».
Подозреваемая задержана. Женщина дала показания по обстоятельствам произошедшего. В ближайшее время ей предъявят обвинение, а также будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU