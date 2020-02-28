Жительница Тульской области избила четырехмесячного сына

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:01:20+03:00

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Ночью 23 февраля жительница Чернского района несколько раз ударила кулаком в голову своего 4-месячного сына. Полученные мальчиком травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ребенок госпитализирован. Ему оказывают помощь медики.

Следственными органами СК РФ по Тульской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемая задержана. Женщина дала показания по обстоятельствам произошедшего. В ближайшее время ей предъявят обвинение, а также будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU