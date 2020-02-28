В Туле на ул. Фучика горела квартира: есть пострадавший
27 февраля в Туле на ул. Фучика загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:27.
К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.
По прибытии через 9 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
Спасатели по лестничному маршу вывели 1 человека.
В результате происшествия пострадал человек, в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU