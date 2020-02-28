В Туле на ул. Фучика горела квартира: есть пострадавший

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:33:18+03:00

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27 февраля в Туле на ул. Фучика загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:27.

К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 9 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

Спасатели по лестничному маршу вывели 1 человека.

В результате происшествия пострадал человек, в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU