2020-02-27T18:01:45+03:00
Происшествия

В Туле полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика

Мужчина организовал сбыт наркотиков через интернет-магазин
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика. Также задержан 32-летний мужчина, причастный к незаконному обороту запрещенных веществ.

Туляк организовал сбыт наркотиков через интернет-магазин методом тайников-закладок. В Пролетарском округе Тулы были обнаружены и изъяты 2 «закладки» со «спайсом» общей массой более 100 г.

Мужчине грозит до 20 лет за приготовление к сбыту в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика
СМИ: В администрации Новомосковска прошли обыски
Анна Анохина возглавила аппарат Тульской областной Думы
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В ДТП с фурой под Тулой погиб водтель легковушки
В Тульской области директора техникума подозревают в коммерческом подкупе
На Тульскую области опустится густой туман
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В тульском Мясново нашли тело молодого человека
Тульская бегунья Кристина Хорошева завоевала серебро зимнего чемпионата России
В Туле, на Косой Горе, прошел третий лыжный марафон
Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в «Финал четырех» Евразийской лиги
В Туле отремонтируют улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной
В Кимовске на базе ФОКа появится центр сдачи ГТО
Тулячка Екатерина Реньжина стала бронзовым призером на зимнем чемпионате России по легкой атлетике