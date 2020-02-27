27 Февр. 2020 2020-02-27T18:01:45+03:00

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В Туле полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика. Также задержан 32-летний мужчина, причастный к незаконному обороту запрещенных веществ.

Туляк организовал сбыт наркотиков через интернет-магазин методом тайников-закладок. В Пролетарском округе Тулы были обнаружены и изъяты 2 «закладки» со «спайсом» общей массой более 100 г.

Мужчине грозит до 20 лет за приготовление к сбыту в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU