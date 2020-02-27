Анна Анохина возглавила аппарат Тульской областной Думы
Ранее она занимала пост заместителя председателя избирательной комиссии Тульской области
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Анна Анохина возглавила аппарат Тульской областной Думы. До этого должность руководителя аппарата занимала Анна Радченко.
21 февраля на основании личного заявления Анны Анохиной избирательная комиссия Тульской области постановила освободить ее от должности заместителя председателя избирательной комиссии Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU