В Тульской области директора техникума подозревают в коммерческом подкупе

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:12:22+03:00

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25 февраля директор ЧУ ПО «Белевский кооперативный техникум» в своем кабинете получила 100 тысяч рублей. По версии следствия, за взятку она обещала предоставить документ о прохождении обучения и диплом без фактического обучения в течении 3 лет и сдачи экзаменов.

Следственными органами СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп» на основании материалов, предоставленных УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU