В Тульской области директора техникума подозревают в коммерческом подкупе
Следственными органами СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело
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25 февраля директор ЧУ ПО «Белевский кооперативный техникум» в своем кабинете получила 100 тысяч рублей. По версии следствия, за взятку она обещала предоставить документ о прохождении обучения и диплом без фактического обучения в течении 3 лет и сдачи экзаменов.
Следственными органами СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп» на основании материалов, предоставленных УФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU