На Тульскую области опустится густой туман

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

27 февраля в Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на прогноз тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туман на территории региона сохранится вечером и ночью 27-28 февраля.

Туляков призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС и происшествий стоит сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU