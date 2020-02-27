2020-02-27T15:56:17+03:00
Общество

На Тульскую области опустится густой туман

В регионе объявлено метеопредупреждение
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 февраля в Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на прогноз тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туман на территории региона сохранится вечером и ночью 27-28 февраля.

Туляков призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС и происшествий стоит сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика
СМИ: В администрации Новомосковска прошли обыски
Анна Анохина возглавила аппарат Тульской областной Думы
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В ДТП с фурой под Тулой погиб водтель легковушки
В Тульской области директора техникума подозревают в коммерческом подкупе
На Тульскую области опустится густой туман
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В тульском Мясново нашли тело молодого человека
Тульская бегунья Кристина Хорошева завоевала серебро зимнего чемпионата России
В Туле, на Косой Горе, прошел третий лыжный марафон
Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в «Финал четырех» Евразийской лиги
В Туле отремонтируют улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной
В Кимовске на базе ФОКа появится центр сдачи ГТО
Тулячка Екатерина Реньжина стала бронзовым призером на зимнем чемпионате России по легкой атлетике