На Тульскую области опустится густой туман
В регионе объявлено метеопредупреждение
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27 февраля в Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на прогноз тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Туман на территории региона сохранится вечером и ночью 27-28 февраля.
Туляков призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС и происшествий стоит сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
ИСТОЧНИК KP.RU