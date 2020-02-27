2020-02-27T14:51:24+03:00
Общество

1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя

Запрет на продажу связан с мероприятиями, посвященными проводам зимы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В связи с проведением праздничных мероприятий на Казанской набережной реки Упы, посвященным проводам зимы 1 марта в Туле будет ограничена продажа алкогольной продукции.

В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области», на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Так, продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в центре областной столицы будет под запретом с 12:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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