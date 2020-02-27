Тульская бегунья Кристина Хорошева завоевала серебро зимнего чемпионата России
Еще одна наша легкоатлетка вошла в число призеров соревнований, прошедших в Москве
Тульская бегунья Кристина Хорошева завоевала серебро зимнего чемпионата РоссииФото: соцсети
Изменить размер текста:
Кристина Хорошева заняла второе место в беге на дистанции 200 метров с результатом 7,44 секунды.
Туляка уступила москвичке Кристине Макаренко, которая финишировала с лучшим временем европейского сезона — 7,09 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU