27 Февр. 2020 2020-02-27T11:00:18+03:00

В Туле, на Косой Горе, прошел третий лыжный марафон Фото: соцсети

На на базе лыжероллерного центра «Веденино» собрались более 250 участников

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На дистанции 30 км у мужчин тройку призеров составили туляки Эдуард Тулисов и Дмитрий Савельев, а также орловчанин Даниил Батищев. У женщин лучшей стала Татьяна Яковлева из Алексина, второй - Елена Тарасова из Ефремова, третьей - орловчанка Кристина Жукова.

На дистанции 9 км у мужчин лидеры Евгений Дементьев из Чехова, туляк Иван Перевозчиков и Александр Солощенко из Ефремова. у женщин первой стала тулячка Галина Харитонова, второй - москвичка Ирина Холичева, замкнула тройку лидеров тулячка Екатерина Чучукина.

ИСТОЧНИК KP.RU