В Туле, на Косой Горе, прошел третий лыжный марафон
На на базе лыжероллерного центра «Веденино» собрались более 250 участников
В Туле, на Косой Горе, прошел третий лыжный марафонФото: соцсети
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На дистанции 30 км у мужчин тройку призеров составили туляки Эдуард Тулисов и Дмитрий Савельев, а также орловчанин Даниил Батищев. У женщин лучшей стала Татьяна Яковлева из Алексина, второй - Елена Тарасова из Ефремова, третьей - орловчанка Кристина Жукова.
На дистанции 9 км у мужчин лидеры Евгений Дементьев из Чехова, туляк Иван Перевозчиков и Александр Солощенко из Ефремова. у женщин первой стала тулячка Галина Харитонова, второй - москвичка Ирина Холичева, замкнула тройку лидеров тулячка Екатерина Чучукина.
ИСТОЧНИК KP.RU