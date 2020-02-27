Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в «Финал четырех» Евразийской лиги

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:50:51+03:00

На своей площадке туляки обыграли БК «МГАФК» из Малаховки со счетом 100:86

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В первых двух четвертях оружейники лидировали — 27:21 и 27:23, однако в третьей провалились — 17:27. Исход встречи все же решила последняя часть игры, где оружейникам удалось создать комфортный перевес в 14 очков — 29:15.

Итог: место в «Финале четырех» Евразийской баскетбольной лиги, который пройдет со 2 по 4 марта в Ереване.

ИСТОЧНИК KP.RU