27 Февр. 2020 2020-02-27T10:45:07+03:00

Речь об улицах Маршала Жукова и Болдина

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В Туле отремонтируют улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. Среди них - ул. Маршала Жукова (от ул. Одоевское шоссе до ул. 18-й проезд Мясново) и генерала Болдина (дорожное покрытие: от ул. Дм. Ульянова до ул. З. Космодемьянской, тротуар: от ул. Дм. Ульянова до ул. Макаренко).

Ремонт дороги на ул. Маршала Жукова обойдется в сумму более 27 млн рублей. Приведут в порядок участок протяженностью около 1 км. Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия - порядка 12 тысячи кубических метров.

На ремонт дороги на ул. Болдина потратят 70,5 млн рублей. Протяженность ремонтируемого участка – более 1,2 км. Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия – порядка 34,5 тысячи кубических метров.

ИСТОЧНИК KP.RU