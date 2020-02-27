2020-02-27T10:46:23+03:00
Спорт

В Кимовске на базе ФОКа появится центр сдачи ГТО

Также проработают вопросы благоустройства, озеленения, установки детской площадки на территории стадиона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Кимовске на базе ФОКа могут создать центр сдачи ГТО. С таким предложением выступил губернатор Тульской области во время визита в районный центр.

Строительство ФОКа в Кимовске стартовало в августе 2019 года и было полностью завершено в феврале 2020.

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен всем необходимым для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и боксом. Созданы условия для маломобильных групп граждан, обустроены раздевалки, административные помещения и места для зрителей.

Рядом с ФОКом проработают вопросы организации пешеходного перехода для безопасного прохода к спортивным объектам, благоустройства, озеленения, установки детской площадки на территории стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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