В Кимовске на базе ФОКа появится центр сдачи ГТО
В Кимовске на базе ФОКа могут создать центр сдачи ГТО. С таким предложением выступил губернатор Тульской области во время визита в районный центр.
Строительство ФОКа в Кимовске стартовало в августе 2019 года и было полностью завершено в феврале 2020.
Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен всем необходимым для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и боксом. Созданы условия для маломобильных групп граждан, обустроены раздевалки, административные помещения и места для зрителей.
Рядом с ФОКом проработают вопросы организации пешеходного перехода для безопасного прохода к спортивным объектам, благоустройства, озеленения, установки детской площадки на территории стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU