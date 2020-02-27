2020-02-27T10:14:55+03:00
Общество

В Тульской области появятся детские стоматологические кабинеты в отдаленных муниципалитетах

Такое поручение дал глава региона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области появятся детские стоматологические кабинеты в отдаленных муниципалитетах. Такое поручение дал глава региона в ходе визита в Кимовск.

При этом акцент сделан на возможность посещения детских стоматологических кабинетов не только учащимися школы, но и детьми из других образовательных учреждений муниципалитета.

Сейчас школьные стоматологические кабинеты есть в Новомосковске, Алексине, Щекине, Киреевском районе, Кимовске и Епифани. В них стоматологи осмотрели более 2 500 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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