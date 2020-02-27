В Туле задержали автомобиль, находящийся в розыске
Уроженцев одной из стран ближнего зарубежья доставили в отдел полиции
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В Туле задержали автомобиль «Тойота Камри», находящийся в розыске по плану «Перехват». Его обнаружили около дома на улице Луначарского. Росгвардейцы и полицейские заблокировали пути отъезда и задержали подозреваемых.
Ими оказались трое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент ведутся следственно-оперативные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU