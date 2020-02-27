В Тульской области патрулируют леса на квадроциклах и снегоходах

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:38:00+03:00

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В Тульской области сотрудники лесного и охотничьего надзора патрулируют леса на новой технике. Очередной рейд прошел 26 февраля в Яснополянском лесничестве.

Ранее закупили автомобили «Нива», снегоходы, снегоболотоходы и прицепы. А в сентябре прошлого года лесники получили сертификат на приобретение квадроциклов и снегоходов. Средства выделили из внебюджетных источников.

Всего в регионе утверждено 114 маршрутов патрулирования на территории лесного фонда общей протяженностью 8 872 км.

В прошлом году во время рейдов обнаружили 37 фактов нарушения лесного законодательства по незаконным рубкам. На нарушителей составилши 204 протокола об административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU