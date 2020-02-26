В Туле центром народных масленичных гуляний станет Казанская набережная

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:00:50+03:00

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1 марта с 11.00 до 14.00 центром народных масленичных гуляний станет Казанская набережная. Туляков и гостей города ждут классические, диетические и авторские блины.

На набережной развернутся активности:

- ярмарка мастеров и народных умельцев; концерт тульских коллективов и исполнителей; - улица веселых затей; катание на пони; фотозоны и арт-объекты;

- интерактивные площадки «Круговая гонка» и «Масленичный столб-кошки»;

- шоу канатоходцев «Росэкстрим».

Угощения приготовят и партнеры праздника - мотоклуб «Ночные волки»: чай из жарового 4-ведерного самовара, блины, а также 100-литровый казан с пловом.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела зимы под файер-шоу театра огня «Эра».

С 14.00 масленичные гуляния продолжатся в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

ИСТОЧНИК KP.RU