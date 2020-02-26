Житель Тульской области украл из дома деньги, охотничий нож и бинокль
В полиции проводится проверка
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Житель деревни Фурсово обокрал 72-летнего пенсионера. Злоумышленник проник внутрь дома, подобрав ключ. После этого отжал дверцу металлического сейфа и похитил 53 тысячи рублей, охотничий нож и бинокль.
Полицейские задержали безработного ранее судимого 48-летнего мужчину. Он сознался в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU