Житель Тульской области украл из дома деньги, охотничий нож и бинокль

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:49:18+03:00

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Житель деревни Фурсово обокрал 72-летнего пенсионера. Злоумышленник проник внутрь дома, подобрав ключ. После этого отжал дверцу металлического сейфа и похитил 53 тысячи рублей, охотничий нож и бинокль.

Полицейские задержали безработного ранее судимого 48-летнего мужчину. Он сознался в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU