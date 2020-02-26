В Тульской области водитель «Kia» сбил пешеходов во дворе

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:06:45+03:00

Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение отказался

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25 февраля в 19.10 на ул. Садовой в Суворове произошло ДТП. 49-летний мужчина на автомобиле «Kia Sportage» сбил 46-летнюю женщину и 17-летнего юношу. В момент аварии водитель двигался вдоль двора в зоне действия знака 5.21 «Жилая зона».

В результате ДТП пешеходы получили различные травмы. Водитель «Kia» от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение отказался. В отношении него был составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU