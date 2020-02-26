В Тульской области водитель «Kia» сбил пешеходов во дворе
Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение отказался
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 февраля в 19.10 на ул. Садовой в Суворове произошло ДТП. 49-летний мужчина на автомобиле «Kia Sportage» сбил 46-летнюю женщину и 17-летнего юношу. В момент аварии водитель двигался вдоль двора в зоне действия знака 5.21 «Жилая зона».
В результате ДТП пешеходы получили различные травмы. Водитель «Kia» от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение отказался. В отношении него был составлен административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU