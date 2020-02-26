Тулякам представили эмальерное искусство

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:53:28+03:00

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26 февраля в Выставочном зале Тулы открылась юбилейная выставка современных московских художников Светланы Сергеевой и Ивана Бондаренко «Эмаль как музыка огня».

В экспозиции представлены художественные горячие эмали и скульптура. Среди них - несколько работ Светланы Семёновны из цикла на тему «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова.

Фото: Алексей ФОКИН

Также представлены шедевры на мифологические, религиозные, исторические и биографические сюжеты, отражающие темы любви, самопожертвования, материнства, борьбы добра и зла.

Возрастная категория: 16+ Выставка работает по 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU