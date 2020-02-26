Иностранец изнасиловал тулячку на Одоевском шоссе
Преступник заключен судом под стражу
Изменить размер текста:
Ночью 15 февраля неизвестный изнасиловал женщину около дома по Одоевскому шоссе, угрожая убийством. Определить местонахождение преступника по «горячим следам» не удалось. Его задержали позже — 22 февраля.
Подозреваемым оказался 29-летний иностранец. Он заключен судом под стражу.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области расследуется уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
ИСТОЧНИК KP.RU