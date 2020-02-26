Иностранец изнасиловал тулячку на Одоевском шоссе

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:53:43+03:00

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Ночью 15 февраля неизвестный изнасиловал женщину около дома по Одоевскому шоссе, угрожая убийством. Определить местонахождение преступника по «горячим следам» не удалось. Его задержали позже — 22 февраля.

Подозреваемым оказался 29-летний иностранец. Он заключен судом под стражу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области расследуется уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU