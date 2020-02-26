2020-02-26T15:31:44+03:00
Звезды

Туляков приглашают отметить широкую масленицу в «Добродей»

В центре гуляний окажется русский традиционный театр Петрушки
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУК ТО "Объединение центров развития культуры"Фото: ГУК ТО "Объединение центров развития культуры"
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1 марта с 12.00 до 15.00 в ремесленном дворе «Добродей» (ул.9 Мая, д.1 а, б) пройдет праздник, посвященный широкой Масленице.

В центре масленичных гуляний окажется русский традиционный театр Петрушки. Увлекательное представление с любимым народным героем не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых.

Блины станут главными призами квеста, который начнется на самом входе в ремесленный двор. Скучать никому не придется, все гости будут вовлечены в праздничное действо.

Любителей создавать что-то своими руками мастера-добродеи будут ждать в Гончарной, Текстильной, Плотницкой и Кузнечной слободах на мастер-классах. А самые активные смогут выиграть ценные подарки и сертификаты.

В программе:

ремесленные и творческие мастер-классы;

традиционный русский театр Петрушки. Начало в 13:00, 14:00;

масленичные песни, танцы и хороводы;

конкурсы «Блинные рисовалки» и «Печкины вопросы»;

«деревянные игры и забавы»;

масленичный квест;

бесплатный показ фильмов.

Вход свободный

Возрастное ограничение 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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