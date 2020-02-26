Туляков приглашают отметить широкую масленицу в «Добродей»
1 марта с 12.00 до 15.00 в ремесленном дворе «Добродей» (ул.9 Мая, д.1 а, б) пройдет праздник, посвященный широкой Масленице.
В центре масленичных гуляний окажется русский традиционный театр Петрушки. Увлекательное представление с любимым народным героем не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых.
Блины станут главными призами квеста, который начнется на самом входе в ремесленный двор. Скучать никому не придется, все гости будут вовлечены в праздничное действо.
Любителей создавать что-то своими руками мастера-добродеи будут ждать в Гончарной, Текстильной, Плотницкой и Кузнечной слободах на мастер-классах. А самые активные смогут выиграть ценные подарки и сертификаты.
В программе:
ремесленные и творческие мастер-классы;
традиционный русский театр Петрушки. Начало в 13:00, 14:00;
масленичные песни, танцы и хороводы;
конкурсы «Блинные рисовалки» и «Печкины вопросы»;
«деревянные игры и забавы»;
масленичный квест;
бесплатный показ фильмов.
Вход свободный
Возрастное ограничение 0+
ИСТОЧНИК KP.RU