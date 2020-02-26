В Тульской области на металлобазе нашли тело 36-летнего мужчины
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В помещении металлобазы в поселке Волово было обнаружено тело 36-летнего местного жителя со следами насильственной смерти.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный и ранее судимый 49-летний житель поселка Ялта. Оперативники задержали его. От мужчины получены признательные показания.
В настоящее время следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU