В Тульской области на металлобазе нашли тело 36-летнего мужчины

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:07:44+03:00

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В помещении металлобазы в поселке Волово было обнаружено тело 36-летнего местного жителя со следами насильственной смерти.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный и ранее судимый 49-летний житель поселка Ялта. Оперативники задержали его. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU