2020-02-26T15:07:44+03:00
Происшествия

В Тульской области на металлобазе нашли тело 36-летнего мужчины

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В помещении металлобазы в поселке Волово было обнаружено тело 36-летнего местного жителя со следами насильственной смерти.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный и ранее судимый 49-летний житель поселка Ялта. Оперативники задержали его. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле центром народных масленичных гуляний станет Казанская набережная
Житель Тульской области украл из дома деньги, охотничий нож и бинокль
В Тульской области водитель «Kia» сбил пешеходов во дворе
Тулякам представили эмальерное искусство
Иностранец изнасиловал тулячку на Одоевском шоссе
Туляков приглашают отметить широкую масленицу в «Добродей»
В Туле залило дорогу на ул. Вересаева: рабочим пришлось разрыть котлован
В Тульской области на металлобазе нашли тело 36-летнего мужчины
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
В Тульской области нашли пропавшего во время остановки на ночлег жителя Краснодарского края
В Туле проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
В Туле перестанет работать сервис каршеринга CarSmile
В Туле за антисанитарию закрыли на 90 суток шаурмичную
Туляки пожаловались на фонарный столб, грозящий упасть на проезжую часть
В деревне Струково Большой Тулы спустя 11 лет появится нормальная дорога
Жительница Тульской области задушила знакомую, не желая отдавать ей долг