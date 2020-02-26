2020-02-26T14:34:11+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли пропавшего во время остановки на ночлег жителя Краснодарского края

Сейчас его жизнь находится вне опасности
Мария ВЛАСОВА
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Полицейские в Киреевском районе нашли пропавший житель Краснодарского края. 75-летний мужчина пропал 26 февраля. Как оказалось, семья возвращалась домой на легковом автомобиле по трассе М4 «Дон».

На 228 км они остановились на ночлег в месте, предназначенном для отдыха водителей. Проснувшись около 02.00, родственники не обнаружили в машине главу семейства. Сначала они пытались самостоятельно найти отца, но затем сообщили о его пропаже в полицию.

На поиски пропавшего пожилого мужчины был поднят личный состав отдела полиции. На месте происшествия незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Кинолог со служебной собакой прошёл по полю несколько километров по оставленным следам, пока они не пропали из-за начавшегося снега.

Полицейскими было принято решение несколькими поисковыми группами начать прочёсывать ближайшие окрестности. Только около 10.00 мужчина был обнаружен полицейскими в поле в нескольких километрах от деревни Олень.

Сейчас он доставлен в больницу. По предварительной информации, его жизнь находится вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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