26 Февр. 2020 2020-02-26T13:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». 26-27 февраля свои проекты будут защищать участники конкурса, прибывшие из всего ЦФО.

Они борются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, а также получить гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

Члены жюри оценят не только деловую хватку каждого участника, но и личностные качества каждого человека. Конкурсантов ждут аналитические индивидуальные и групповые задания, презентация своих проектов, обучающие мероприятия с приглашёнными экспертами. Также, участников порадуют флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также конкурсы для журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU