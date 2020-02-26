В Туле перестанет работать сервис каршеринга CarSmile
Оставшимися баллами клиентов сервиса просят воспользоваться до конца февраля
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В Туле перестанет работать сервис каршеринга CarSmile. Это произойдет уже с 1 марта. Компания объявила о реорганизации сервиса.
Оставшимися баллами на поездки туляков просят воспользоваться до 29 февраля. Также компания заявила о готовности предоставить возможность по перечислению скопившихся баллов друзьям, зарегистрированным в сервисе каршеринга.
Вернется ли компания обратно на рынок аренды автомобилей в Туле, на данный момент не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU