26 Февр. 2020 2020-02-26T12:41:06+03:00

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В Туле перестанет работать сервис каршеринга CarSmile. Это произойдет уже с 1 марта. Компания объявила о реорганизации сервиса.

Оставшимися баллами на поездки туляков просят воспользоваться до 29 февраля. Также компания заявила о готовности предоставить возможность по перечислению скопившихся баллов друзьям, зарегистрированным в сервисе каршеринга.

Вернется ли компания обратно на рынок аренды автомобилей в Туле, на данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU