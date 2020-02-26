В Туле за антисанитарию закрыли на 90 суток шаурмичную
Это не первая принудительная мера для владельца торговой точки
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В Туле на 90 суток закрыли общепит на ул.Болдина, д.141. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области нашли здесь грубые нарушения санитарного законодательства.
Среди них - отсутствие водоснабжения и канализации; не соблюдение поточности технологических процессов; не проводится мытье и санитарная обработка технологического оборудования и инвентаря.
Отметим, что суд уже дважды приостанавливал деятельность общепита за нарушение санитарного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU