В Туле за антисанитарию закрыли на 90 суток шаурмичную

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:31:23+03:00

Это не первая принудительная мера для владельца торговой точки

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В Туле на 90 суток закрыли общепит на ул.Болдина, д.141. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области нашли здесь грубые нарушения санитарного законодательства.

Среди них - отсутствие водоснабжения и канализации; не соблюдение поточности технологических процессов; не проводится мытье и санитарная обработка технологического оборудования и инвентаря.

Отметим, что суд уже дважды приостанавливал деятельность общепита за нарушение санитарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU