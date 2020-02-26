В деревне Струково Большой Тулы спустя 11 лет появится нормальная дорога
По существующей - весной и осенью не проехать
Фото: Правительство Тульской области
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Вопрос с дорогой в деревне Струково Большой Тулы не решался 11 лет. После обращения жительницы к Алексею Дюмину сдвинулся с мертвой точки. Глава региона поручил в этом году в строительный сезон отсыпать проезд щебнем, а после завершения юридических процедур – предусмотреть средства в бюджете на ее ремонт.
Сейчас в деревне есть накатанная дорога, по которой весной и осенью не проехать.
ИСТОЧНИК KP.RU