2020-02-26T11:42:58+03:00
Общество

В деревне Струково Большой Тулы спустя 11 лет появится нормальная дорога

По существующей - весной и осенью не проехать
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Вопрос с дорогой в деревне Струково Большой Тулы не решался 11 лет. После обращения жительницы к Алексею Дюмину сдвинулся с мертвой точки. Глава региона поручил в этом году в строительный сезон отсыпать проезд щебнем, а после завершения юридических процедур – предусмотреть средства в бюджете на ее ремонт.

Сейчас в деревне есть накатанная дорога, по которой весной и осенью не проехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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