Жительница Тульской области задушила знакомую, не желая отдавать ей долг

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:17:17+03:00

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Согласно доказательствам, собранным сотрудниками СУ СК России по Тульской области, в июне 2018 года 46-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на террасе собственного дома, задушила электрическим проводом свою знакомую, не желая отдавать ей долг. Далее убийца, действуя в сговоре с сыном, уничтожила провод, которым было совершено преступление, само тело и имущество потерпевшей.

Суд приговорил злоумышленницу к 14 годам лишения свободы. Ее сын, в соответствии с примечанием к ст. 316 УК РФ (из-за близкого родства и незапланированного заранее укрывательства), не подлежит привлечению к уголовной ответственности за укрывательство преступления, совершенного матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU