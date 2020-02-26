2020-02-26T10:06:54+03:00
Происшествия

Одна из тульских управляющих компаний взяла на себя обязанности Тулагоргаза

При этом действовали жилищники и их подрядная организация довольно смело, пустив газ по аварийному стояку
Игорь КОПЫТОВ
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12 февраля, из-за недобросовестных действий ООО «УК «Подъем» и ее подрядной организации ООО «Подъем-Газ» в домах № 81 на ул. Октябрьской и № 41 и ул. Штыковой в Туле возникла угроза безопасного газоснабжения потребителей.

Ранее дома отключили для локализации аварийной ситуации, выявленные специалистами неисправности на газовой разводке не были устранены. Однако жилищников это не остановило При этом, в доме № 81 на ул. Октябрьской для пуска газа по стояку представители УК «Подъем» несанкционированно - в отсутствие собственника - вскрыли одну из квартир для проверки оборудования. Сейчас делом о незаконном проникновении в жилище занимается Следственный комитет, Прокуратура и жилищная инспекция Тульской области.

В доме № 41 по ул. Штыковой эти же организации также самовольно произвели пуск газа без проверки общих газопроводов на герметичность.

На сегодняшний день у ООО «Подъем-Газ» нет договора на круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение с АО «Тулагоргаз», как того требует действующее законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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