На тульских дорогах поймали за рулем 82 пьяных водителя
Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД
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В Тульской области поймали за рулем 82 пьяных водителя. Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД 21, 22, 23 и 24 февраля.
Из общего числа 44 человека привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей — за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Еще 10 водителей ранее уже наказывались за подобные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU