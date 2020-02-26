На тульских дорогах поймали за рулем 82 пьяных водителя

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:51:01+03:00

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В Тульской области поймали за рулем 82 пьяных водителя. Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД 21, 22, 23 и 24 февраля.

Из общего числа 44 человека привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей — за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Еще 10 водителей ранее уже наказывались за подобные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU