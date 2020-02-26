В Туле пройдет конкурс профессионального мастерства «Краса ВДВ 2020»
Из 12 финалисток конкурса жюри выберет девушку, которая станет Красой ВДВ. Десантницы примут участие в нескольких состязаниях. Первым испытанием станет конкурс «Сила оружия», в рамках которого девушки должны будут показать навыки владения штатным оружием, стрельбой из пистолета Ярыгина и неполной разборки и сборки автомата Калашникова АК-74М.
Также им предстоит готовить кулинарные шедевры, шить, а также придумывать творческие номера и танцевать.
Финальный этап конкурса пройдет с 27 февраля по 6 марта на базе 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.
ИСТОЧНИК KP.RU