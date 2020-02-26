В Туле пройдет конкурс профессионального мастерства «Краса ВДВ 2020»

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:45:57+03:00

В нем примут участие женщины-военнослужащие их разных уголков России - от каждой части и соединения

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Из 12 финалисток конкурса жюри выберет девушку, которая станет Красой ВДВ. Десантницы примут участие в нескольких состязаниях. Первым испытанием станет конкурс «Сила оружия», в рамках которого девушки должны будут показать навыки владения штатным оружием, стрельбой из пистолета Ярыгина и неполной разборки и сборки автомата Калашникова АК-74М.

Также им предстоит готовить кулинарные шедевры, шить, а также придумывать творческие номера и танцевать.

Финальный этап конкурса пройдет с 27 февраля по 6 марта на базе 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU